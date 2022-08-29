Тбилиси, 29 августа, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Значительная часть лекарств, закупаемая Грузией за границей, впоследствии реэкспортируется в третьи страны, сообщает 29 августа bpn. ge.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Так, по данным Национального статистического управления Грузии, реэкспортируется более 20% импортируемых зарубежных лекарств. В январе–июле 2022 года Грузия импортировала готовых лекарств на сумму $234,207 миллиона, из которых затем реэкспортировано на $47,597 миллионов.

В этом году Грузия перепродала лекарства в 26 стран мира. Первые пять мест по реэкспорту занимают Узбекистан — $28,790 миллионов, Азербайджан — $10,103 миллионов, Армения — $2,286 миллиона, Киргизия — $1,571 миллион, Россия - $1,512 миллион.