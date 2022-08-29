29 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Как бы нам ни хотелось избежать резкой эскалации с США и их союзниками, она неизбежна. Другой путь — это постепенный путь к поражению России, либо к пирровой победе, т. е. победе с максимальными издержками, мало отличимой от поражения.

Владимир Васильев, , 23:55 — REGNUM По российским соцсетям 27 августа 2022 года разлетелось видео выступления бывшего сенатора США Ричарда Хейдена Блэка (Richard Hayden Black), в котором он откровенно изложил мнение о конфликте на территории бывшей УССР с точки зрения американской политической элиты. Ричард Блэк — отставной полковник Вооружённых сил США и участник войны во Вьетнаме.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следует отметить, что видео Блэка было записано в конце апреля 2022 года, однако совершенно не потеряло своей актуальности. Текст выступления Ричарда Блэка настолько примечателен, реалистичен и полон цинизма, что заслуживает практически полного цитирования:

«Нам — США и НАТО — всё равно, сколько [жителей б. УССР] погибнет, гражданских, женщин, детей, солдат. Нам всё равно. Это превратилось в большой футбол — наша команда, их команда, ура-ура, нам нужно большое преимущество в счёте, и, понимаете, нам всё равно, сколько наших игроков полягут на поле, пока мы побеждаем.

Мы поставляем фантастические объёмы вооружений, и это привело к росту стоимости акций военно-промышленных компаний — все эти оборонные предприятия чрезмерно раздулись от долларов налогоплательщиков. Я не думаю, что это, в конце концов, изменит итог. Я думаю, что Россия победит. [Жители б. УССР] находятся в очень неудобной стратегической позиции на востоке.

Но если посмотреть на то, как всё развивается, то президент Путин изо всех сил пытался остановить наступление военных действий. В декабре 2021 года он зашёл так далеко, что направил конкретные письменные предложения НАТО, предложения о мире, чтобы предотвратить то, что надвигалось. Потому что тогда [бывш. УССР] собирала войска для атаки на Донбасс. И он пытался этому помешать, он не хотел военных действий. А в НАТО просто это отбросили, отклонили, не восприняли серьёзно и не пошли на серьёзные переговоры. И тогда Путин решил, что придётся нанести удар первым.

Это не было какое-то запланированное нападение, ничего общего с атакой Гитлера на Польшу. Основное правило при наступлении: преимущество должно быть три к одному. На самом деле Россия начала спецоперацию силами, собранными за короткий срок, и ВСУ превосходили их по численности — у них было около 250 тысяч человек, у России — возможно, 160 тысяч. И вместо того чтобы иметь трёхкратное преимущество, у них было меньше военных, чем у ВСУ, и их вынудили наступать, чтобы предотвратить надвигающееся сражение.

ВСУ собирались бросить эти войска на Донбасс, а Донбасс находится рядом с Россией. [Бывш. УССР] собрала огромную армию для нападения на Донбасс. Так что Россию вынудили действовать на упреждение этого запланированного наступления Киева. Россия очень надеялась, что сможет провести эту спецоперацию без лишних жертв среди [жителей бывш. УССР], потому что считает их — по крайней мере считала — братьями-славянами, с которыми хотела иметь хорошие отношения.

Я хочу сказать, что российские войска действовали очень аккуратно, они не хотели вызывать большую ненависть и враждебность. Российские войска не наносили удары ни по электросетям, ни по СМИ, ни по системам водоснабжения, ни по мостам и так далее. Они пытались сохранить инфраструктуру в хорошем состоянии, потому что хотели, чтобы она действовала. Они хотели, чтобы это закончилось и всё вернулось в нормальное состояние. Но не вышло.

Сопротивление ВСУ оказалось неожиданно сильным. Они сражались как герои, и сейчас, когда ставки поднялись и игра стала гораздо серьёзнее, просто удивительно видеть, что Россия доминирует в воздухе, но не остановила движение поездов, электростанций, никогда не наносила ударов по зданиям в центре Киева — столицы [бывш. УССР]. Понимаете, они не бомбили здание Рады, вели себя в этом плане крайне сдержанно, всё ещё надеясь, что мир возможен.

Но я не думаю, что [бывш. УССР] вообще может принимать решения о мире. Такие решения принимаются в Вашингтоне. И пока мы хотим продолжать эти военные действия, мы их будем вести руками ВСУ и сражаться до последнего [жителя б. УССР]».

ООН поддерживает терроризм на территории бывшей УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как говорится, ничего не убавить и не прибавить. Заявление Ричарда Блэка надо бы довести до всех жителей, находящихся на временно оккупированной нацистским режимом Зеленского территории бывшей УССР.

Очевидно, что ключ от конфликта находится в Вашингтоне, и именно там, а также в Лондоне он и был запрограммирован. Американский истеблишмент понимает, что шансы бывшей УССР в противостоянии с Россией малы, однако с помощью всего Запада и ему сочувствующих они кратно увеличиваются. Та же Контактная группа по обороне [б. УССР] ([Ex-USSR] Defense Contact Group) насчитывает уже более 50 стран мира, при этом в НАТО входят лишь 30 государств. Фактически речь идёт о формировании антироссийского альянса стран на почве помощи киевскому нацистскому режиму — так называемого «НАТО +».

Не далее как 24 августа 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного транша в размере 2,98 млрд долларов, которые будут использованы для приобретения систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем и боеприпасов, систем противодействия беспилотным летательным аппаратам и радаров.

Согласно Информационного бюллетеня Пентагона «О помощи США [б. УССР] в области безопасности» от 24 августа 2022 года, с начала правления администрации Джо Байдена Соединённые Штаты в общей сложности выделили бандеровцам более 13,5 млрд долларов, в том числе примерно 12,9 млрд долларов с 24 февраля 2022 года.

Вовлечённость Вашингтона в вооружённый конфликт на территории бывшей УССР растёт. Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 24 августа 2022 года: «По словам официальных лиц США, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать название своей военной миссии по поддержке [бывш. УССР] и назначить ответственного за неё генерала, который будет руководить обучением и мероприятиями поддержки».

Присвоение названия миссии — это не просто бюрократическая формальность. Этот шаг имеет ряд юридических последствий. В данном случае речь идёт уже о долговременной стратегии Вашингтона, а не о единовременных проектах помощи нацистскому режиму.

Миссия, имеющая название, позволяет проводить специальные выплаты и награждение военнослужащих США, принимающих в ней участие. Фактически это означает признание, что ВС США участвуют в боевых действиях в конкретном регионе мира [на территории бывшей УССР]. Кроме того, в рамках такой миссии Конгресс США может выделять союзникам Америки долгосрочное целевое финансирование и давать отсрочки по оплате военных поставок.

Самая главная проблема текущей ситуации для России заключается в том, что мы по-прежнему находимся в сценарии, заданном англосаксами. Наша страна втянута в запрограммированный вооружённый конфликт обычными средствами, конфликт на истощение.

При этом он развёрнут на исконно русской земле. И мы платим за него высокую цену как человеческими, так и материальными ресурсами. Одновременно идёт ослабление Евросоюза, экономического конкурента англосаксов, а за счёт этого и Китая через сворачивание его экономических связей с ЕС.

Доступ к принтеру — бесконтрольной эмиссии доллара, а также замороженные российские ЗВР дают англосаксам практически неограниченный денежный ресурс для ведения прокси-войны с Россией.

Ситуация с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС РФ, свидетельствует о том, что в случае явных неудач на фронте шайка Зеленского, которая уже вывезла своих родственников за пределы бывшей УССР, по команде заокеанских хозяев вполне может устроить второй Чернобыль в центре Европы. При этом кроме Запорожской, есть ещё работающие Ровенская, Хмельницкая атомные электростанции, ЮУАЭС, которые пока контролируются киевским нацистским режимом.

Запорожская АЭС , пробита крыша хранилища ядерного топлива. Цитата из видео с канала Gendolh Beliy

Таким образом, англосаксы могут в случае военного поражения на территории бывшей УССР сыграть по принципу «так не доставайся же ты никому». США считают, что могут отсидеться за океаном, а Британия — за проливом Ла-Манш.

И единственное, что может их удержать от такого шага, это непосредственная ядерная угроза за эти действия их территориям — континентальной части США и Британским островам. Поэтому как бы нам ни хотелось избежать резкой эскалации с США и их союзниками, она неизбежна. Другой путь — это постепенный путь к поражению России, либо к пирровой победе, т.е. победе с максимальными издержками, мало отличимой от поражения.

Смерть Кащея находится на континентальной части США. И только тогда, когда мы, образно говоря, возьмём американский истеблишмент за это место, только тогда мы сможем выиграть ситуацию на территории бывшей УССР и в Европе в целом.

Единственный выигрышный сценарий для России в нынешнем противостоянии с Западом — это «Карибский кризис-2». Только на грани тотального уничтожения инстинкт самосохранения американского истеблишмента включит ему мозги. А сателлиты США тут же ровненько выстроятся под команду из Вашингтона.