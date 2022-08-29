Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Суд в США приговорил мужчину, собиравшегося вступить в ряды ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни»), к четырем с половиной годам тюрьмы за участие в беспорядках в Капитолия 6 января 2021 года, сообщило 29 августа министерство юстиции США.

Полиция занимает позиции перед Капитолием. 6 января 2021 года Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical

Бывший житель Вашингтона 40-летний Джошуа Пруитт присутствовал на митинге Proud Boys, после чего ворвался на территорию Капитолия. При этом физического вреда во время беспорядков подсудимый никому не причинил.

Напомним, что в США более 850 человек были обвинены в причастности к беспорядкам 6 января 2021 года.

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