Белград, , 22:04 — REGNUM Власти Сербии ищут альтернативу российским энергоносителям, так как не может покупать их из-за санкций. Об этом сегодня, 29 августа, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Reuters.

Александр Вучич Predsednik.rs

По словам Вучича, Сербия покупала бы любую нефть, так как не привередлива. В частности, планируются закупки иракской нефти, а также нефти из Венесуэлы.

«Мы будем брать иракскую <…> Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — сказал Вучич.

Также он рассказал, что в 2023 году Сербия будет покупать уголь в Китае и Индонезии. При этом работающие на угле ТЭЦ производят примерно 70% электроэнергии в Сербии.

Кроме того, в 2023 году Сербия планирует закупать нефть и в Азербайджане.

Что касается газа, который Сербия до сих пор получает из России, то ПХГ заполнены до максимуму — запасов в них должно хватить более чем на 60 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сербия пытается не поддерживать политику антироссийских санкций Запада, однако курс Вучича на вступление в Евросоюз не оставляет Белграду большого пространства для маневра.