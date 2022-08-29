Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Москва и Тегеран продолжают переговоры о закупке Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для их последующего применения в специальной военной операции на территории бывшей УССР, заявил 29 августа на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон «внимательно за этим следит».

«Мы за этим внимательно следим. Новой информации у меня нет, но мы за этим очень внимательно следим», — сказал Кирби.

«Мы не видели никаких признаков отсутствия желания русских приобрести иранские беспилотники с целью их применения на [б. УССР]. Мы не видели ничего, что успокоило бы нас. Эта закупка все еще вероятна в скором времени», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах России якобы закупить у Ирана в ускоренном порядке нескольких сотен ударных и разведывательных БПЛА заявил 11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. С того времени аналогичные заявления регулярно делают разные представители Пентагона и Белого дома.

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