Москва, 29 августа, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Два купленные в лизинг самолёта Boeing 737 MAX российская авиакомпания S7 вернёт за рубеж: их разрешено вывезти в Турцию. Эта информация содержится в распоряжении правительства РФ.

В документе отмечается, что новосибирская компания ООО «Глобус» может до 31 августа вывезти за пределы России в Турцию «товары по перечню согласно приложению».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В приложении указаны два пассажирских самолёта Boeing 737 MAX, изготовленные в США.

Напомним, после введения санкций Запада (в ответ на спецоперацию ВС РФ) в России остались самолёты, взятые за рубежом в лизинг и оставшиеся без сертификации. В начале июля S7 попросила у Минтраса РФ разрешения вернуть такие самолёты лизингодателям.