Тбилиси, 29 августа, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Правительство Грузии утвердило единую национальную стратегию образования и науки на 2022–2030 годы и план действий на 2022–2024 годы той же стратегии, сообщил 29 августа Первый канал грузинского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Стратегия и план были представлены членам грузинского правительства министром образования и науки Михаилом Чхенкели.

Чхенкели рассказал о важности разработки единой национальной стратегии для повышения эффективности проводимой реформы образования и ознакомил членов правительства с планом действий.

Примечательно, что стратегия образования и науки на 2022–2030 годы основана на десятилетнем плане, представленном премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром образования и науки Чхенкели еще в 2021 году. В документе обозначены три приоритетных направления: 1. Обеспечение качественной и устойчивой системы образования и науки, ориентированной на потребности общества и государства; 2. Обеспечение равной, инклюзивной и разнообразной системы образования и науки; 3. Обеспечение системы образования и науки системой управления и подотчётности.

На основе отраслевых приоритетов в документе определены 15 стратегических целей и 28 задач.