Светлогорск, Калининградская область, , 09:15 — REGNUM Первый канал назвал имя нового ведущего музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2022». Об этом сообщило РИА Новости 29 августа.

Дмитрий Хрусталёв Цитата из т/ф «Волшебник». Реж. Михаил Хлебородов. 2017. Россия

Так, вместо Александра Маслякова вести мероприятие будет Дмитрий Хрусталёв. Сам фестиваль будет показан в эфире Первого канала 9 сентября 2022 года в 21:45 МСК.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни заменят несколько человек. Так, в список временных ведущих попали Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

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