Париж, 29 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение созвать Совет обороны и безопасности страны, сообщает 29 августа телеканал BFMTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Решение принято на фоне продолжения и углубления кризиса в сфере энергетики.

По утверждению телеканала, заседание Совета назначено на 2 сентября.

Отмечено, что центральным вопросом заседания Совета будет ситуация с поставками газа и ростом тарифов на электроэнергию.

В заседании будут участвовать премьер-министр Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше.