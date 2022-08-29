Макрон созывает Совет обороны Франции из-за энергетического кризиса
Париж, 29 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение созвать Совет обороны и безопасности страны, сообщает 29 августа телеканал BFMTV.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Макрон
Решение принято на фоне продолжения и углубления кризиса в сфере энергетики.
По утверждению телеканала, заседание Совета назначено на 2 сентября.
Отмечено, что центральным вопросом заседания Совета будет ситуация с поставками газа и ростом тарифов на электроэнергию.
В заседании будут участвовать премьер-министр Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше.