Киев, 29 августа, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Попытка ВСУ провести наступление на Херсон 29 августа может объясняться внутренней политической борьбой лидеров киевского режима, написал в своем телеграм-канале политконсультант Игорь Димитриев.

Валерий Залужный

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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. ВСУ понесли большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих, отметили в министерстве.

«Попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — заключили в Минобороны.

В киевском руководстве сформировались две группы влияния — Владимир Зеленский и его «офис», с одной стороны (ориентируются на Лондон), и «проамериканская группа» во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным, с другой, отметил Димитриев.

«Уже месяц назад в Киеве шли разговоры о возможном создании военного совета, который возьмёт на себя руководство страной. И в нем будет руководить именно Залужный. Фактически, это такой мягкий военный переворот», — отметил эксперт.

Планы по созданию военного совета используют в качестве давления на Зеленского, и он пытается перехватить инициативу, объясняет Димитриев:

«По некоторым признакам решение о сегодняшнем наступлении исходит именно из офиса президента — минимум экшена, максимум продакшена. Планы британской партии в Киеве вполне допускают и небольшое военное поражение, которое станет основанием для создания союза Польши и [киевского режима] «от можа до можа». Линия фронта в таком случае закрепляется и отрезает намертво Россию от Европы. Это такой евразийский шлагбаум, с помощью которого Британия значительно расширит зону своего влияния. А вот американские планы, видимо, состоят совсем в другом», — добавил эксперт.