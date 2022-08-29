Эксперт: «атака» ВСУ на Херсон может объясняться борьбой за влияние в Киеве
Киев, 29 августа, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Попытка ВСУ провести наступление на Херсон 29 августа может объясняться внутренней политической борьбой лидеров киевского режима, написал в своем телеграм-канале политконсультант Игорь Димитриев.
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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. ВСУ понесли большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих, отметили в министерстве.
В киевском руководстве сформировались две группы влияния — Владимир Зеленский и его «офис», с одной стороны (ориентируются на Лондон), и «проамериканская группа» во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным, с другой, отметил Димитриев.
Планы по созданию военного совета используют в качестве давления на Зеленского, и он пытается перехватить инициативу, объясняет Димитриев: