Бишкек, 29 августа, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года доходы 14 зарегистрированных в Киргизии страховых компаний составили 1,2 млрд сомов (897 млн рублей). Такие данные приводи национальный статистический комитет.

stevepb Страховка

Это на 224 млн сомов (167 млн рублей) или на 23% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По итогам полугодия страховщики получили около 124 млн сомов (около 93 млн рублей) чистой прибыли, что на 29,5% или почти на 52 млн сомов (39 млн рублей) меньше прошлогоднего показателя.

При этом за шесть месяцев текущего года страховые компании смогли заключить 127,5 тысячи договоров страхования. Из них более 65% — доля добровольного страхования.

Также стало известно о том, что за первую половину 2022 года киргизским страховщикам поступило около 1 млрд сомов (747 млн рублей) страховых взносов. Это почти на 225 млн сомов (168 млн рублей) или на 29% больше прошлогоднего показателя.