Кемерово, 29 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области за налоговое преступление осудили директора коммерческой фирмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

Установлено, что строительная компания накопила задолженность по налогам и страховым взносам — более 27 млн рублей. Директор, зная, что в адрес фирмы направлены требования об уплате налогов, продал имущество компании на 13,1 млн рублей, но налоговую задолженность не оплатил.

В ведомстве уточнили, что со следствием директор сотрудничал, вину признал. На имущество организации наложен арест.

Мужчину приговорили к шести месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.