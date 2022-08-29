Курган, 29 августа, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Курганской области январе–июле 2022 года промышленное производство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Kurganobl.ru Промышленное производство

Увеличение объёмов производства за указанный период зафиксировано в обрабатывающей промышленности на 0,9%, энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении — на 4,7%.

В некоторых отраслях отмечается снижение объёмов производства. В добывающем секторе зафиксировано уменьшение на 8,7%; в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 20,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за январь–май 2022 года индекс промышленного производства составил 104,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.