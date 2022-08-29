Лондон, 29 августа, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $104 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 29 августа

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре росла на 3,3% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $104,25 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила больше $104 за баррель 1 августа текущего года.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на Нью-Йоркской товарной бирже также подорожали на 3,3% — до $96,1 за баррель.