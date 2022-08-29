Вашингтон, 29 августа, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Остановить работу реакторов Запорожской АЭС на время визита экспертов МАГАТЭ призвал 29 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Комментируя визит экспертов МАГАТЭ на станцию, представитель американской администрации сказал, что поддерживает это мероприятие, но что российская сторона «должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ» на станцию.

По мнению, которое Кирби выразил от лица США, Россия «должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг» Запорожской АЭС.

«Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», — добавил Кирби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которые оценят повреждения станции, полученные при обстрелах со стороны ВСУ, начался 29 августа.