Абуджа, 29 августа, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Суд в Нигерии отклонил запрос федерального правительства об экстрадиции в США экс-начальника полиции Абба Кьяри, отстраненного от должности в 2021 году за мошенничество и оборот наркотиков, сообщает 29 августа Reuters.

Cont.ws ВС Нигерии

По данным властей США, Кьяри был вовлечён в тщательно разработанную схему по обману катарского бизнесмена, в результате чего мог заработать более $1 млн. При этом в самой Нигерии его также подозревают в незаконном обороте наркотиков.

В данный момент фигурант находится в тюрьме в ожидании суда по нескольким отдельным обвинениям — в коррупции, фальсификации вещественных доказательств и контрабанде наркотиков.

Судья Иньянг Экво заявил, что Кьяри не может быть выслан, поскольку суд по одному из дел над ним проходит в Нигерии и передача его Соединенным Штатам нарушит закон страны об экстрадиции.