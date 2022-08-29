Исламабад, , 21:30 — REGNUM В Пакистане в результате наводнений погибло 1136 человек, сообщает 29 августа Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (NDMA) страны.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечено, что угроза наводнений пока сохраняется в провинции Хайбер-Пахтунхва.

На данный момент известно, что в результате наводнений 1634 человека получили травмы, погибло свыше 735 тыс. домашних животных.

Всего наводнения затронули порядка 33 млн жителей Пакистана, повредив около миллиона домохозяйств.

По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, на страну обрушились небывалые проливные дожди, которых не было несколько десятилетий.

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