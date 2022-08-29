Херсон, Бывш. УССР, , 21:30 — REGNUM Судя по имеющимся данным, попытка ВСУ провести контрнаступление на Херсон завершилась тем же, чем и предыдущие попытки, отметил 29 августа в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пошли в атаку, получили [по башке]. В этом есть как плюсы, так и минусы», — отметил Куликовский.

«Плюс — это, конечно, само неудачное «наступление» с большими потерями. Минус — сейчас опять залезут в оборону и будут сидеть, не высовывая носа», — пояснил журналист.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. ВСУ понесли большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих, отметили в министерстве. «Попытка наступательных действий противника с треском провалились», — заключили в Минобороны.