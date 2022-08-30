Вашингтон, , 09:14 — REGNUM В возрасте 76 лет умер американский актёр Роберт ЛюПон. Объявление об этом было опубликовано на сайте театра MCC Theater, основанного артистом, 29 августа.

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Причиной смерти актёра стал рак поджелудочной железы. С заболеванием ЛюПон боролся на протяжении трёх лет.

Напомним, Роберт ЛюПон прославился благодаря роли доктора Брюса Кусамано в сериале «Клан Сопрано». Он также снялся в сериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «Элли МакБил» и других проектах.

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