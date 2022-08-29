Бишкек, , 21:29 — REGNUM Министерство экономики и коммерции Киргизии предлагает предоставить отсрочку по выплате налоговой задолженности стратегическим предприятиям. Об этом сообщили в правительстве республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Власти утверждают, что инициатива создана для оказания поддержки крупным отечественным производственным организациям со стороны государства. При этом такие преференции как смогут получить предприятия, включенные в созданный кабинетом министров перечень стратегических объектов.

Им может быть предоставлена отсрочка или рассрочка без банковской гарантии сроком не более 18 месяцев при условии отсутствия решения суда о взыскании налоговой задолженности.

При наличии банковской гарантии отсрочка или рассрочка будет предоставляться в общем порядке.