Бишкек, 29 августа, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Министерство экономики и коммерции Киргизии предлагает предоставить отсрочку по выплате налоговой задолженности стратегическим предприятиям. Об этом сообщили в правительстве республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Власти утверждают, что инициатива создана для оказания поддержки крупным отечественным производственным организациям со стороны государства. При этом такие преференции как смогут получить предприятия, включенные в созданный кабинетом министров перечень стратегических объектов.

Им может быть предоставлена отсрочка или рассрочка без банковской гарантии сроком не более 18 месяцев при условии отсутствия решения суда о взыскании налоговой задолженности.

При наличии банковской гарантии отсрочка или рассрочка будет предоставляться в общем порядке.