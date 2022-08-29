Болонья, Италия, 29 августа, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Опорный полузащитник московского «Динамо» Никола Моро проведет остаток сезона в чемпионате Италии. Как сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба, хорвата арендовала «Болонья», выступающая в Серии А.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

За «Динамо» Никола Моро выступает с 17 августа 2020 года после перехода из загребского «Динамо» а 8,5 миллиона евро. Действующее соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 Никола Моро принял участие в 28 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.