Москва, , 21:24 — REGNUM Законопроект, который разрешает при аренде зданий, расположенных на государственной или муниципальной земле, получить в пользование без проведения торгов эти участки земли, внесен в Госдуму сенатором Ольгой Забраловой, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в Земельный кодекс РФ. Сейчас он предусматривает закрытый перечень случаев предоставления без торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом, к нему не относится случай, когда в аренду передано здание или сооружение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, и арендатору требуется также в аренду передать земельный участок.

По мнению сенатора, таким образом, публично-правовые образования лишены возможности предоставить земельный участок в указанных случаях, что, во-первых, лишает каких-либо гарантий для полноценного использования земельного участка со стороны арендатора здания или сооружения, а, во-вторых, приводит к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы РФ.

Согласно законопроекту, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предлагается заключать без проведения торгов в случае предоставления в аренду зданий, которые на нем расположены.