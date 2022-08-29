Херсон, 29 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Попытка ВСУ провести «контрнаступление» на Херсон 29 августа была сделана «просто для хорошей картинки», отметил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Всё это уже происходило в 2014—2015 годах, когда Киев посылал колонны своих военных на убой для того, чтобы снять красивую картинку», — добавил военкор.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. ВСУ понесли большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих, отметили в министерстве. «Попытка наступательных действий противника с треском провалились», — заключили в Минобороны.