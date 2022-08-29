Бишкек, , 21:22 — REGNUM Министерство цифрового развития объявило конкурс на создание единой системы электронной почты для государственных органов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Электронная почта Micky Aldridge

На эти цели власти республики намерены потратить из госбюджета около40,4 млн сомов (30,3 млн рублей).

Отмечается, что система должна будет обеспечить государственных служащих, вне зависимости от их фактического местоположения, возможностями обмена служебными электронными сообщениями и электронными документами.

Также в техническом задании указано, что чиновникам должен быть обеспечен доступ к средствами коллективной работы — единой адресной книге, корпоративному мессенджеру, единым календарям, спискам контактов и удобному файловому хранилищу.

При этом все сервисы единой системы электронной почты должны быть размещены в инфраструктурах центров обработки данных заказчика на территории Киргизии.