Лондон, , 21:21 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» подписал 25-летнего атакующего полузащитника «Лиона» и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Об этом 29 августа сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «Вест Хэм» заплатил за трансфер бразильца 43 миллиона евро. Еще 17 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Соглашение Пакета с «молотобойцами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2024/25.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 2021/22 Лукас Пакета принял участие в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.