Тегеран, 29 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Иран начал обогащать уран с помощью одного из трех каскадов современных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном обогатительном заводе в Нетензе, сообщает 29 августа Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ядерный гриб

Иран использует каскад из 174 установок для обогащения урана до 5%, говорится в докладе. При этом один из двух других каскадов на подземном заводе подготавливается к процессу обогащения, а другой пока не загружен ядерным материалом.

Ранее Иран предупредил США, что не согласится на возобновление ядерной сделки от 2015 года, если Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не закроет расследование в отношении иранской атомной программы.