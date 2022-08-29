Херсон, Бывш. УССР, , 21:19 — REGNUM Действия ВСУ 29 августа на херсонском направлении следует квалифицировать не как наступление, а как «самоубийство», отметил в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Выполнение воли хозяина обходится оккупантам [киевскому режиму — прим. ИА REGNUM] всё дороже и дороже», — добавил он.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. ВСУ понесл большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих, отметили в министерстве. «Попытка наступалельных днйствий проивника с треском провалились», — заключили в Минобороны.