Херсон, 29 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Действия ВСУ 29 августа на херсонском направлении следует квалифицировать не как наступление, а как «самоубийство», отметил в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Выполнение воли хозяина обходится оккупантам [киевскому режиму — прим. ИА REGNUM] всё дороже и дороже», — добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. ВСУ понесли большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих, отметили в министерстве. «Попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — заключили в Минобороны.