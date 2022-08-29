Салехард, , 21:18 — REGNUM Ямало-Ненецкому автономному округу Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил дополнительную заявку на выделение средств для расселения аварийного жилья в размере более 620 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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В порядке софинансирования регион добавит почти четыре миллиарда рублей.

«Данные средства будут направлены на переселение 2 955 человек из 1 054 жилых помещений общей площадью 40,77 тыс. кв. м в городах Лабытнанги и Ноябрьске», — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2025 году на Ямале планируется расселить один миллион квадратных метров жилья.

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