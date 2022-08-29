Нижний Новгород, , 21:18 — REGNUM Телефонные мошенники похитили у жительницы Нижнего Новгорода более миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении Министерства внутренних дел по Нижегородской области.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

По словам потерпевшей, ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил о попытках неизвестных лиц оформить кредит на ее имя.

Для аннулирования этой операции он настоятельно рекомендовал 63-летней женщине снять все имеющиеся у неё на счетах деньги и перевести их на «безопасные банковские счета».

Доверившаяся незнакомцу женщина совершила 50 онлайн-переводов на общую сумму 1 млн 170 тысяч рублей.

Полиция возбудила по этому факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленника удастся вычислить и задержать, то ему будет грозить до 10 лет тюремного заключения.