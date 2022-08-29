Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга рассказал, что финские таможенники не дали ему вывезти в Россию €1,39 тыс.: 13 купюр по €100, одну купюру в €50, две — по €20, сообщает 29 августа «Фонтанка».

Tulli.fi Финская таможня

Инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа. Сотрудницы финской таможни попросили показать наличные, а затем забрали все евро, предложив или передать эти купюры сейчас тому, кто едет в Финляндию, или забрать свои деньги в следующий раз при въезде в республику через этот же КПП.

Выбравший второй вариант петербуржец потребовал, чтобы его ознакомили с выдержкой из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты. В документе он прочитал: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещён».

Оговаривался и вариант «для личного пользования». «Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования, — цитирует издание выдержку из документа. — Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок».

Отмечается, что не указан при этом нижний предел суммы, которая может быть запрещена к вывозу: «санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню».

Издание отмечает, что, хотя случай с петербуржцем — не первый, но он «выделяется скромной суммой».