Вашингтон, 29 августа, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Американские актёры Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк») и Джозеф Гордон-Левитт («Петля времени») снимутся в фильме «Эш». Об этом сообщило издание Deadline 29 августа.

Скриншот YouTube Джозеф Гордон-Левитт

Предстоящая картина расскажет о девушке (Томпсон), которая будет вынуждена ждать спасения на далёкой планете посреди убитого экипажа своей космической станции. На помощь героине отправляют неизвестного ей мужчину (Гордон-Левитт), знакомство с которым наталкивает её на мысль о своей причастности к гибели коллег. Режиссёром триллера выступит рэпер Flying Lotus (Стивен Эллисон).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сборы франшизы «Парк Юрского периода» преодолели отметку в $6 млрд. Подобного результата удалось достичь благодаря успешному прокату ленты «Мир Юрского периода: Господство».