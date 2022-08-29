Манчестер, Великобритания, 29 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Ньюкаслом» по трансферу 33-летнего голкипера сборной Словакии Мартина Дубравки. Об этом 29 августа сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, футболист присоединится к «красным дьяволами» на правах аренды. При этом «Манчестер Юнайтед» сможет воспользоваться опцией выкупа Дубравки за 6 миллионов евро.

За «Ньюкасл» Мартин Дубравка выступает с 31 января 2018 года после перехода из пражской «Спарты» на правах аренды. 1 июля 2018 года «сороки» оформили полноценный трансфер футболиста, заплатив за переход 4 миллиона евро.