Бишкек, , 21:11 — REGNUM Традиционного салюта в честь празднования Дня независимости Киргизии, ежегодно организуемого столичными властями на главной площади страны, в этом году не будет. Об этом сообщило госагентство «Кабар» со ссылкой на мэрию города Бишкека.

Салют lumpi

В муниципалитете отказ от праздничного мероприятия объясняют желанием «защитить окружающую среду».

«При салюте выпускается множество токсических веществ, которые наносят вред не только экологии, но и здоровью граждан», — утверждают власти столицы Киргизии.

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Между тем, другие СМИ пишут, что мэрия Бишкека не объявила тендер на услуги по организации праздничного салюта в честь Дня независимости из-за нехватки денег.

«Муниципалитет объяснил это тем, что на фейерверки у них в бюджете не заложено финансирование», — цитирует «24. kg» директора фирмы «Россалют» Александра Красного.

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