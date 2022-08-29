Вашингтон, 29 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Долгожданное соглашение по аудиту между Пекином и Вашингтоном, обрадовавшее зарегистрированных в США инвесторов китайских компаний, может все еще не работать из-за споров по поводу его интерпретации, сообщает 29 августа Reuters со ссылкой на экспертов в области права.

Пекин

На минувшей неделе Совет по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (PCAOB) США заключил соглашение с регулирующими органами Китая о разрешении на проведении проверок аудиторских записей китайских компаний, зарегистрированных в Соединённых Штатах.

Американский регулятор давно требовал доступа к аудиторским документам китайских компаний, зарегистрированных на бирже в США, однако Пекин с неохотой разрешал зарубежным органам инспектировать свои фирмы, ссылаясь на соображения безопасности.

Новое соглашение ознаменовало собой серьезный прогресс в американо-китайских торговых отношениях и обещает улучшить положение сотен китайских компаний и инвесторов, вложивших миллиарды долларов в фирмы, связанные с рынком США.

Однако эксперты в области права предупредили, что оптимизм инвесторов может быть преждевременным, так как юристы могут придраться к формулировкам в соглашении. Отмечается, что PCAOB потребуется время, чтобы проверить, добросовестно ли Китай соблюдает условия сделки.

«Для того, чтобы понять реальное значение этого соглашения, потребуется некоторое время. Нужно убедиться, что реальная проверка аудита может быть осуществлена таким образом, чтобы удовлетворить требования американского законодательства», — заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Хунг Тран.

Напомним, ранее сообщалось, что китайским компаниям может быть запрещен доступ на американские биржи, если Китай не выполнит требование Вашингтона о предоставлении полного доступа к бухгалтерским документам своих фирм, зарегистрированных в Соединённых Штатах.