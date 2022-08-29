Москва, , 21:07 — REGNUM Французский футбольный клуб «Клермон» взял в аренду на один сезон 25-летнего бельгийского флангового защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие. Об этом 29 августа сообщили на официальном сайте «красно-белых».

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В прошлом сезоне Максимилиано Кофрие принял участие в 17 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые и две красные карточки.

За «Спартак» Максимилиано Кофрие выступает с 29 августа 2021 года после перехода из «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского футболиста в 900 тысяч евро.