Бишкек, , 21:06 — REGNUM В Киргизии школы с русским языком обучения испытывают острую нехватку учебной литературы — они обеспечены учебниками лишь на 57,2%, передаёт «24. kg».

Учебник русского языка mricon

Министерство образования и науки отмечает, что это самый низкий показатель в республике. Чуть лучше обстоят дела в общеобразовательных учреждениях, где обучение проходит на таджикском языке — такие школы обеспечены книгами почти на 67%.

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Лучше всего обеспечены учебниками киргизскоязычные школы — в них этот показатель превышает 81,2%, а также учебные заведения с узбекским языком обучения — чуть больше 76,6%.

В Минобразования Киргизии акцентировали внимание на том, что для покрытия дефицита учебной литературы в школах требуется не менее 600 млн сомов (448,5 млн рублей) в год, но республиканский бюджет выделяет лишь пятую часть от этой суммы — 120 млн сомов (89,7 млн рублей).

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