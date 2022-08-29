Вена, , 21:05 — REGNUM Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) отправилась из штаб-квартиры организации в Вене (Австрия) в направлении атомной станции. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Запорожская АЭС Ralf1969

Возглавляет миссию лично директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В миссию входит группа экспертов и инспекторов. Предполагается, что миссия будет содействовать обеспечению ядерной безопасности и сохранности Запорожской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС находится под российским контролем, но при этом бандеровские формирования систематически обстреливают станцию, создавая угрозу ядерной катастрофы.

На отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС настаивала именно Россия, при этом на уровне секретариата ООН чинились всяческие препятсвия к тому, чтобы отправить миссию. Примечательно, что миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС всего несколько дней.