Вена, 29 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) отправилась из штаб-квартиры организации в Вене (Австрия) в направлении атомной станции. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Возглавляет миссию лично директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В миссию входит группа экспертов и инспекторов. Предполагается, что миссия будет содействовать обеспечению ядерной безопасности и сохранности Запорожской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС находится под российским контролем, но при этом бандеровские формирования систематически обстреливают станцию, создавая угрозу ядерной катастрофы.

На отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС настаивала именно Россия, при этом на уровне секретариата ООН чинились всяческие препятствия отправке миссии. Примечательно, что миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС всего несколько дней.