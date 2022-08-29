Самара, , 21:06 — REGNUM Семьи добровольцев из Самарской области получили по десять тысяч рублей на подготовку детей к школе. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что финансовую поддержку к 1 сентября получат все семьи добровольцев, в которых воспитываются школьники.

Отмечается, что поддержку уже получили 50 семей, которые подали заявление в министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров дал слово воинам самарского батальона поддержать их семьи, чтобы они ни в чем не нуждались.

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