Москва, 29 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Трансфер 19-летнего атакующего полузащитника сборной России по футболу Арсена Захаряна в лондонский «Челси» находится на грани срыва. Об этом 29 августа сообщает издание «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, все стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно решить ряд вопросов, одним из которых является перевод средств московскому «Динамо».

Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября. Таким образом, у «Челси» на решение всех проблем есть лишь три дня.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Арсен Захарян принял участие в шести турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.