Тбилиси, , 22:46 — REGNUM Грузинские трудовые эмигранты, отправляющиеся на заработки в Европу, становятся жертвами мошенников, сообщил 29 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Например, выявлена мошенническая схема, которая начиналась в Тбилиси и заканчивалась в Италии. Преступная группа, состоявшая из членов одной семьи, заманивала грузинских граждан обещаниями перспективной работы в Италии.

По словам жертв, мошенники получали от них деньги, привозили в Италию и там оставляли людей в деревенской хижине без средств к существованию и без обещанной работы. Пострадавшим, которые хотели обратиться в полицию, мошенники угрожали убийством.

Находящиеся сейчас в Италии без денег грузинские граждане просят журналистов о помощи.