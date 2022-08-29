Кемерово, 29 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области поддерживают спецоперацию и политику президента России. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Там, где российский флаг, там безопасность, там люди говорят по-русски, — подчеркнул Маршалко. — Мы поддерживаем спецоперацию на территории бывш. УССР, поддерживаем политику президента. Мы едины со всем народом России».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным пресс-службы Минобороны России, в результате попыток войск киевского режима наступать в Николаевской и Херсонской областях ВСУ понесли крупные потери в живой силе и техник.

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