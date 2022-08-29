Нижний Новгород, 29 августа, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Учащиеся 124 школ Нижнего Новгорода теперь будут посещать занятия не шесть, а пять дней в неделю. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В ведомстве отмечают, что пятидневный учебный график в этих общеобразовательных заведениях введут сразу же после начала нового учебного года.

Также стало известно о том, что остальные 30 муниципальных образовательных учреждения столицы Приволжья пока продолжат работать в режиме шестидневной учебной недели, но они тоже планируют поэтапно перейти на пятидневку.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова сообщила о том, что не все школы в регионе смогут перейти на пятидневный режим работы.

По словам чиновницы, в некоторых школах введение пятидневки возможно только на уровне начальной школы, поскольку в этих учебных заведениях обучаются в два раза больше детей, чем они могут вместить в течение одной смены.