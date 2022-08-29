Москва, , 21:15 — REGNUM Известный певец Григорий Лепс анонсировал совместную песню с артистом SHAMAN (Ярослав Дронов). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 августа.

Григорий Лепс и ЮрКисс Василий Иванов © ИА REGNUM

«Ждите песню!», — написал Лепс. В то же время дата выхода, а также другие детали совместной работы музыкантов, пока что не раскрываются.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, SHAMAN вышел в лидеры по поисковым запросам в Яндексе. Всего за 30 дней число поисковых запросов по артисту составило 2,8 млн.

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