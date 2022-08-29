Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском продолжает свою работу второй этап всероссийского форума «Экосистема» — «Заповедный край». Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о мероприятиях президентской платформы и, в частности, нового проекта проекта «Экософия» в рамках форума.

АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов

Алексей, в линейке проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» есть специальный проект «Экософия», а насколько тема экологии близка другим вашим проектам?

Безусловно экология — такая тема, которая обладает большим межпроектным потенциалом. Она присутствует во многих наших конкурсах в совершенно разных форматах: это и акции по очистке лесов, организованные победителями конкурса «Лидеры России» под эгидой клуба «Эльбрус», это и специальная лига «ЭКО-CASE» Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», традиционно популярны экологические направления и номинации таких проектов как «Я — профессионал», «Большая перемена», «Моя страна – моя Россия». И, конечно, много интересных и перспективных экологических проектов создано «Мастерами гостеприимства».

Хочу отметить, что идея форума «Экосистема» также появилась на конкурсе «Мастера гостеприимства», и впоследствии получила поддержку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Росмолодежи. Приятно, что форум растёт, расширяет свою географию, привлекая новых ярких участников, экспертов, профильных спикеров, создавая возможности для более широкого обсуждения экологической повестки.

Какую программу вы подготовили к форуму «Экосистема. Заповедный край», будет ли она отличаться чем-то от классических форумных форматов?

Проект «Экософия» (экософия. рф), чьи мероприятия будут представлены на Камчатке, направлен на формирование и развитие экологической культуры населения, поэтому нам важно, чтобы в активности были вовлечены не только непосредственно участники форума, но и местные жители. И в этот раз мы значительно расширили перечень наших мероприятий в рамках форума как по формату, так и территориально. Помимо участия в деловой программе, наши эксперты также выступят с лекциями в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Уроки экософии, которые будут разработаны на стратегических сессиях форума вместе с участниками, в первые дни сентября пройдут в краевых школах.

Наши мероприятия в рамках форума «Экосистема. Заповедный край» охватывают максимально широкую аудиторию, так, в День экологических знаний 1 сентября во Дворце творчества детей и молодежи в Петропавловске-Камчатском для всех горожан откроется сразу несколько экспозиций на экологические темы, которые впоследствии будут переданы в дар городу. Вечером этого же дня пройдет большой экологический квест по Петропавловску-Камчатскому, в котором планируют принять участие более 200 местных жителей. Пятьдесят из них, преодолевших все отборочные этапы (https://vk.com/wall-213530464_406) станут победителями и отправятся в двухдневную экопросветительскую поездку от программы «Больше, чем путешествие» под названием «Экософия — это новый я». Они проедут по знаковым местам Камчатки, а наши специалисты покажут участникам их возможности и выгоды от экологичного образа жизни.

Насколько популярен новый экологический проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и активно ли принимают в нем участие жители Камчатского края?

Проект «Экософия» стартовал совсем недавно и по праву считается новым, но он уже набирает аудиторию с хорошей динамикой. На сегодняшний день в проекте уже более 6 000 участников, которые представляют все регионы нашей страны. В Камчатском крае подали заявки на участие — 26 человек, самому старшему из них — 51 год, а младшему – 15 лет. Как и в целом по России большинство участников, представляющих Камчатку выбрали трек «Я так живу», в рамках которого они будут выполнять различные задания, повышая свой уровень экологической грамотности и внедряя в жизнь полезные экопривычки и навыки. Однако есть и те, кто уже реализует на краевом уровне крупные экологические проекты.

При этом хочу сказать, что тема экологии не исчерпывается какими-либо конкурсами или мероприятиями — она намного шире. И наша основная задача на данном этапе популяризировать экомышление — ведь экология может стать образом жизни каждого.