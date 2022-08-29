Нижний Новгород, 29 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. С момента открытия купального сезона в водоёмах Нижегородской области утонули 73 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций России сегодня, 29 августа.

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В ведомстве отмечают, что среди погибших в нижегородских озерах, прудах и реках оказались девять детей и подростков.

Напомним, что за период с 1 июня по 29 августа 2021 года в Нижегородской области зарегистрировано 74 случая гибели людей в результате несчастных случаев на воде. Среди утонувших было 11 несовершеннолетних граждан.