Новосибирск, , 20:55 — REGNUM Девятый международный форум технологического развития «Технопром-2022», который проходил в Новосибирске с 23 по 26 августа, стал самым масштабным за всю историю его проведения. Об этом 29 августа сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Технопром» Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Форум принёс новые заделы и проекты, которые в ближайшие годы будут реализовываться в Новосибирской области, — написал Травников в своём телеграм-канале. — Они направлены на развитие сферы IT-технологий и цифровой инфраструктуры, повышение эффективности сельского хозяйства с применением современных достижений наших учёных, разработку новых образовательных проектов».

Отметим, что по официальным данным, на форум было зарегистрировано более 12 тысяч участников, из них более девяти тысяч участвовали в нём очно и более 3 тысяч — онлайн. На мероприятие приехали делегации из 19 зарубежных государств, в режиме онлайн за ним наблюдали представители 62 стран. На разных площадках «Технопрома» прошло 197 мероприятий.

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