Нижний Новгород, 29 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Власти Нижнего Новгорода решили увеличить до шести часов время пребывания учащихся младших классов в группах продлённого дня. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

Такая инициатива принята «по многочисленным просьбам родителей школьников».

В муниципалитете отмечают, что ранее «продлёнка» в нижегородских школах функционировала только в течение трёх, четырёх или пяти часов.

Для посещающих группы продлённого дня детей организованы прогулки, занятия спортом, игры и отдых.

Напомним, с нового учебного года во всех школах Нижнего Новгорода будет установлен единый тариф на оплату «продлёнки»: за трехчасовое пребывание ребенка группе продлённого дня родители будут платить по 1 615 рублей в месяц, за четырёхчасовое —2 048 рублей, а пятичасовое — в 2 639 рублей. Стоимость шестичасовоё «продлёнки» в мэрии пока не озвучивают.

Также для малоимущих и многодетных семей, детей-инвалидов, семей с нетрудоустроенными родителями, сирот и семей, в которых есть погибшие при исполнении служебного долга, группы продленного дня станут бесплатными.